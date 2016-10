Wikileaks will weitere Enthüllungen veröffentlichen

Wikileaks kündigt zahlreiche Enthüllungen in den kommenden Monaten an. Auch in den US-Präsidentschafts-Wahlkampf will sich die Enthüllungsplattform einschalten.



Wikileaks-Gründer Julian Assange hat für die kommenden Monate eine Vielzahl neuer Veröffentlichungen auf der Enthüllungs-Plattform angekündigt. Geplant sei, in den nächsten zehn Wochen jede Woche neues Material zu publizieren, sagte Assange am Dienstag in einer Live-Übertragung nach Berlin. Einiges davon werde auch den laufenden US-Wahlkampf betreffen. Assange machte aber keine näheren Angaben dazu, um welche Art von Informationen genau es dabei gehen soll. Die Dokumente stammten aus drei mächtigen Organisationen aus drei verschiedenen Ländern, hieß es ergänzend.