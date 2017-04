Wikipedia-Gründer will Fake News mit neuem Portal bekämpfen

Wieviel Wahrheit heute noch in den Nachrichten steckt, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Zahlreiche TV-Anstalten und Online-Portale haben Fake News bereits den Kampf angesagt, nun greift auch Wikipedia-Gründer Jimmy Wales ein.



Um der Wahrheit in Zeiten von Fake News eine Plattform zu geben, plant Jimmy Wales, Gründer der Online-Enzyklopädie Wikipedia ein neues Portal. Die "Wikitribune" getaufte Seite soll professionellen Journalismus mit zahllosen freiwilligen Unterstützern kombinieren, berichtet "The Guardian" am Dienstag.