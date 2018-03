"Will & Grace" feiern Comeback auf ProSieben

Serien sind seit je her ein Faustpfand von ProSieben. Jetzt kommen zwei Altbekannte zurück ins Programm. Der Mittwoch wird mit der neunten Staffel von "Will & Grace" bestückt.



"Will & Grace"-Fans können US-Präsident Trump dankbar sein. Als die Hauptdarsteller Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally und Sean Hayes gemeinsam gegen Donald Trump in den Wahlkampf zogen, schlüpften sie in einem Online-Clip nämlich noch einmal in ihre Kult-Rollen. Nach knapp sieben Millionen Views wurde die Sitcom von den Machern der Serie nach über zehn Jahren wiederbelebt.