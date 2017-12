Will Smith moderiert Dokumentarserie "One Strange Rock"

National Geographic konnte für seine neue, zehnteilige Doku-Serie den Oscar-nominierten Schauspieler Will Smith verpflichten können. Die Dokumentation macht eine intensive und packende, Reise innerhalb und außerhalb unseres Planetens.



Im März 2018 wird die Serie "One Strange Rock" auf National Geographic weltweit Premiere feiern. Sie wird in 172 Ländern und in 43 Sprachen ausgestrahlt.