Will Smith und Martin Lawrence drehen "Bad Boys 3"

Will Smith (50) und Martin Lawrence (53) werden für einen dritten Teil der Action-Komödie "Bad Boys" vor der Kamera stehen.



Via Instagram-Video verkündeten die aufgekratzten Hauptdarsteller: "Es ist verrückt. Es ist offiziell. Es ist offiziell, Baby. "Bad Boys 3" kommt". Jahrelang war über die Fortsetzung spekuliert worden, immer wieder wurde die Produktion verschoben.