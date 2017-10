"Willkommen bei den Honeckers" - Eine fast wahre Geschichte

Erich Honecker ist seit gut 23 Jahren tot. Um den einstigen DDR-Machthaber geht es in einem neuen Fernsehfilm (übermorgen im Ersten) - und die Zeit nach dem Mauerfall, als fast alles möglich schien.



Die französische Kinokomödie "Willkommen bei den Sch'tis" über einen strafversetzten Postbeamten begeisterte einst ein Millionenpublikum. Der Fernsehfilm, der am Abend des Einheitstages (3.Oktober/20.15 Uhr) im Ersten gesendet wird, knüpft nun zumindest mit dem Titel an die urkomische Satire aus dem Jahr 2008 an. Oder doch an den augenzwinkernden Film "Willkommen bei den Hartmanns" (2016) über eine bürgerliche Familie, die einen Flüchtling aufnimmt? Jedenfalls heißt der Streifen von Regisseur Philipp Leinemann ("Transit) "Willkommen bei den Honeckers".