Willkommen bei den Neonazis - ZDF zeigt preisgekrönte Serie

Die vom ZDF produzierte Mini-Serie "Familie Braun" hat gerade den International Emmy gewonnen. Darin geht es um den Neonazi Thomas. Eines Tages steht eine Frau vor der Tür und überlässt ihm ihr Kind. Lara ist sechs und hat ziemlich dunkle Haut. Thomas ist ihr Vater.



Kai und Thomas sprühen gern Hakenkreuze auf Windschutzscheiben und grölen im Bus auch mal "Heil Hitler". In ihrer WG hängt ein "Führer"-Porträt an der Wand. Und wenn die beiden am Computer spielen, geht es bei lautem Maschinengewehrgeballer bevorzugt um den Endsieg.