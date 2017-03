Willy Sagnol und Marcell Jansen heute bei "Sky90"

Gladbach gegen Bayern: Der Bundesliga-Klassiker ist auch in "Sky90" eines der Hauptthemen. Unmittelbar vor Sendungsbeginn um 19.30 Uhr endet das Aufeinandertreffen der beiden besten Rückrunden-Mannschaften im Borussia-Park.



Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dieses Mal den langjährigen Ex-Bayern-Profi Willy Sagnol. In insgesamt neun Jahren beim deutschen Rekordmeister gewann er fünf Deutsche Meisterschaften, vier DFB-Pokale, die UEFA Champions League und den Weltpokal. Zuletzt war der ehemalige französische Nationalspieler, der am Samstag seinen 40. Geburtstag feiert als Trainer von Girondins Bordeaux tätig.