"Wilsberg" ermittelt beim ZDF in Liebesdingen

Hochzeitsglocken und Mördersuche: Auch die aktuelle Folge der ZDF-Serie "Wilsberg" lebt von den trocken-humorigen Dialogen der Hauptdarsteller. Während privat eine Hochzeit ansteht, muss TV-Detektiv Georg Wilsberg noch zahlreiche Rätsel um Liebe, Treue und Lasterhaftigkeit lösen.



Damit hat er selbst nicht mehr gerechnet: Wilsbergs bester Freund Ekki Talkötter (Oliver Korittke) will die Hochzeitsglocken läuten lassen. Diese Nachricht kommt auch für Münsters bekanntesten TV-Detektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) so überraschend, wie für die Zuschauer der beliebten ZDF-Krimikomödie, deren nächste Folge ("Wilsberg: In Treu und Glauben") am Samstag 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.



Dennoch lässt sich der altmodische Ermittler überreden, Trauzeuge zu werden. Zweifel an der Verbindung haben allerdings alle Freunde: Ekki und die Unternehmer-Tochter Kerstin Buckebrede (Isabell Polak) wirken nicht wie frisch verliebt und füreinander bestimmt, sondern eher wie zwei, die die Torschlusspanik treibt.