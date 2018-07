Wimbledon-Halbfinals von Kerber und Görges live bei Sky

Das hat es seit 25 Jahren nicht mehr gegeben: Zwei deutsche Spielerinnen in einem Grand-Slam-Halbfinale. Sky zeigt die Spiele von Angelique Kerber und Julia Görges exklusiv und live.



Auf dem heiligen Rasen von Wimbledon markiert der Halbfinaleinzug der beiden derzeit bestplazierten deutschen Tennisspielerinnen sogar eine Bestmarke, die letztmalig 1931 eintrat. Sky überträgt diesen Donnerstag ab 13.55 Uhr die beiden Halbfinalduelle von Julia Görges und Angelique Kerber beim traditionsreichsten Tennisturnier der Welt.