Wind verursachte Absturz der Internet-Drohne von Facebook

Starker Wind führte dazu, das bei einem Testversuch im Sommer die "Aquila"-Drohne von Facebook abstürzte. Das soziale Netzwerk hatte trotz des Absturzes von einem erfolgreichen Test gesprochen.



Demnach gab es beim Landeanflug starke Turbulenzen - und eine falsche Entscheidung der Autopilot-Software führte dazu, dass ein mehrere Meter langer Abschnitt des Flügels brach. Sekunden später sei die Drohne mit einer Geschwindigkeit von rund 45 Kilometern pro Stunde auf dem Boden eingeschlagen, erklärten die Experten der Behörde NTSB, die unter anderem Flugzeugabstürze untersucht.