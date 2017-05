Windows 7 immer noch vor Windows 10

500 Millionen Menschen nutzen mittlerweile Windows 10. Vor allem im letzten halben Jahr konnten große Zuwächse verzeichnet werden. Doch an Windows 7 kommt das neueste Betriebssystem trotzdem nicht heran.



Konzernchef Satya Nadella ließ es sich nicht nehmen auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz "Build" stolz die Verkaufszahlen seines Zugpferds Windows 10 zu präsentieren. Über 500 Millionen Versionen werden mittlerweile genutzt.