Winfried Rapp wird zum Unitymedia-CEO befördert

Vom Chief Financial Officer zum CEO - diesen Schritt geht nun Winfried Rapp bei Unitymedia. Er folgt damit auf Lutz Schüler, der andere Aufgaben bei Liberty übernehmen wird.



Liberty Global, der Mutterkonzern von Unitymedia, ernennt einen neuen CEO beim Kabelnetzbetreiber. Lutz Schüler, der bisher in dieser Rolle tätig war, räumt den Chefsessel im September. Platz nimmt dort dann Winfried Rapp.