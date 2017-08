Winkt dem NDR ein Emmy?

Die NDR Koproduktion "Wildes Neuseeland" ist für den US-Fernsehpreis Emmy nominiert. Die dreiteilige Serie hat gute Chancen, den "News & Documentary Emmy" zu erhalten.



Gute Nachrichten für den Nord Deutschen Rundfunk. Er wurde nämlich für die Koproduktion "Wildes Neuseeland" für den Emmy nominiert. Da es sich um eine Koproduktion handelt, darf natürlich nicht nur NDR Naturfilm hoffen, auch BBC Natural History Unit war an der Produktion beteiligt. Sie wurde für NDR, ARTE, die BBC, National Geographic und Terra Mater realisiert.