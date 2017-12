Winter-Weltcups live im ZDF

Ab Februar werden alle Wintersport-Fans mit den Olympischen Winterspielen eigentlich genügend bedient - doch bis dahin hat die kalte Jahreszeit noch viel zu bieten - zum Beispiel die Wintersport-Weltcups ab morgen im ZDF.



Ab morgen bis Sonntag liefert das ZDF jeden Tag einen langen Block an Liveübertragungen zu den Wintersport-Weltcups. Das Hauptprogramm, ZDFinfo und die Onlinesparte ZDFsport.de teilen sich die Berichterstattung. Morgen um 14.05 Uhr fällt der Startschuss für die 7,5-Kilometer-Sprints der Biathlon-Damen im ZDF.