"Winter of Moon": Mond-Themenwochen im Januar auf Arte

Die erste Landung auf dem Erdtrabanten ist bald 50 Jahre her. Passenderweise startet Arte mit einem "Winter of Moon" ins Mondjahr 2019. Mit dabei sind unter anderem die Hollywood-Filme "Apollo 13" und Michael Jacksons "Moonwalker".



Zwei Wochen lang stellt der deutsch-französische Kultursender Arte vom 6. bis 20. Januar sein Programm um und widmet sich in Spielfilmen und Dokumentationen aus den Bereichen Wissenschaft, Geschichte und Popkultur Themen rund um den Erdtrabanten. Präsentiert wird der Themenschwerpunkt von Elektropop-Pionier Jean-Michel Jarre, wie der 70-Jährige selbst am Montag in Hamburg mitteilte.