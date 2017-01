Wintersport-Wochenende bei ZDF Sportextra

Am Wochenende steht im ZDF wieder eine volle Ladung Wintersport auf dem Programm. Zu den Höhepunkten zählen die Rodler-WM in Innsbruck, die Ski-Wettbewerbe von Garmisch-Partenkirchen und der Weltcup der Bobfahrer.



Wintersport-Fans kommen am Wochenende wieder voll auf ihre Kosten. "ZDF Sportextra" hält für seine Zuschauer ein voll gepacktes Wochenende bereit. Zu den Höhepunkten zählen die Ski-Wettbewerbe von Garmisch-Partenkirchen und Cortina d'Ampezzo, die WM der Rodler in Innsbruck-Igls, der Weltcup der Bobfahrer im Eiskanal von Königssee, das Skispringen im hessischen Willingen sowie der Eisschnelllauf-Weltcup in Berlin.