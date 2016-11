Wintersport-Wochenende im ZDF

Das ZDF schaltet am Wochenende ganz in den Wintersportmodus. Denn die Öffentlich-Rechtlichen zeigen am Samstag und Sonntag zwei lange Wintersport-Live-Strecken.



Im Zweiten Deutschen Fernsehen erwartet die Zuschauer am Wochenende eine geballte Ladung Wintersport. Zwei Livestrecken senden die Öffentlich-Rechtlichen nämlich am Samstag und Sonntag. Die Hotspots des Geschehens sind Winterberg im Sauerland, Ruka in Nordfinnland, Östersund in Schweden und Killington in Vermont.