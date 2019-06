"Wir müssen reden!": RBB startet neuen Bürgertalk

Nächste Woche startet der RBB-Bürgertalk "Wir müssen reden!". Der Clou an der neuen Sendung: Ein mobiles Studio, das durch die Lande fährt.



Am Donnerstag nächster Woche (13. Juni) startet um 20.15 Uhr im RBB Fernsehen der neue politische Bürgertalk "Wir müssen reden!". Das Besondere: Er wird live von wechselnden Orten in Berlin und Brandenburg übertragen.