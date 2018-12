"Wir sind doch Schwestern": drei Damen, eine Geschichte

Familien haben sicherlich alle eine Vergangenheit. Jetzt ist die ganz besondere Geschichte dreier Schwestern in einem TV-Film zu sehen.



Geschwister haben es wirklich nicht immer leicht miteinander - das ist vermutlich schon immer so gewesen. Wie drei Schwestern über Jahrzehnte und zwei Kriege hinweg mit und ohne einander ausgekommen sind, das ist jetzt zu sehen in dem Film "Wir sind doch Schwestern", der an diesem Samstag (20.15 Uhr im Ersten) ausgestrahlt wird.