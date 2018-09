Wirbel um Steve Bannon beim Filmfest Venedig

Steve Bannon, ehemaliger Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, sorgt beim Filmfestival Venedig für Wirbel.



Am Mittwoch wurde die Dokumentation "American Dharma" mit Bannon gezeigt. Er sei allerdings weder ein offizieller Gast des Festivals, noch gehöre er zur Delegation des Films, erklärte das Festival auf Anfrage. Man habe jedoch "gehört", dass Bannon in Venedig sei. Ob er am Nachmittag zur Premiere des Films im Sala Grande kommen würde, war unklar.