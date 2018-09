Wird 5G zur Funklochkatastrophe?

Von vielen Seiten hagelt es Kritik an den Regeln für die Frequenzvergabe des neuen Mobilfunkstandards 5G. Ein Mobilfunkunternehmen zerrt die Bundesnetzagentur sogar vor Gericht.



An den geplanten Regeln für die Vergabe der Frequenzen im neuen Mobilfunkstandard 5G gibt es weiter Kritik. "Die Bundesnetzagentur sollte in den kommenden Wochen noch einmal intensiv prüfen, ob sie nicht doch differenziertere technische und verbindliche Qualitätsvorgaben macht", forderte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ulrich Lange, am Montag. "Ansonsten erhalten wir lediglich ein verbessertes 4G-Netz."