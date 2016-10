Wird Amazon zum Internet-Provider?

Die für die Übertragung der eigenen Serien- und Musikstreams nötige Bandbreite könnte Amazon künftig gleich selbst mitliefern. Der Online-Händler plant angeblich den Start einen eigenen Internet-Service in Europa.



Der einst als Online-Händler gestartete Dienst Amazon hat sich bereits in vielen Märkten positioniert und vor allem im Video-on-Demand-Bereich mittlerweile eine sehr gute Stellung erarbeitet. Und das US-Unternehmen drängt weiter in bisher unerschlossene Märkte. Laut einem Bericht von "The Information" soll Amazon in Europa künftig auch als Internet-Provider auftreten.