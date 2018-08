Wird Augmented Reality die Zukunft der Online-Spiele?

Augmented Reality (AR), bei der virtuelle Objekte in echte Umgebungen eingeblendet werden, ist die Integration von digitalen Informationen in die Umgebung des Benutzers in Echtzeit. Auch in der Online-Glücksspielbranche ist man sich sich der Beliebtheit von AR-Spielen bewusst.



Derzeit haben erst wenige Online Casinos damit begonnen, AR- und VR-basierte Casinospiele zu entwickeln. Unter den Pokerfans wartet man auch schon ganz gespannt auf neue Möglichkeiten, das Spiel besser erleben zu können. Poker Texas Hold'em gibt es zur Zeit leider nur mit einer Live-Dealer Option, aber noch nicht mit AR.



Wenn Spieler die Oculus Go oder ein Samsung Gear VR Headset tragen, wird die gesamte Spielwelt in 3D gerendert, so dass die Spieler ihre Umgebung auch im Slotspiel erkunden können. Dies haben einige Anbieter dazu schon veranlasst, die Technologie auch in ihre Angebote zu übernehmen. Slotspiele können mit Hilfe von Augmented Reality ansprechender und fortschrittlicher gestaltet werden.



Die Einführung von AR und VR in Casinos, wird mehr Spieler anlocken und den Horizont der Online-Gaming Branche erweitern. Augmented Reality bietet der Online-Glücksspielindustrie zahlreiche Vorteile, welche neue Marketingmöglichkeiten und Kundenerfahrungen betrifft. Diese Technologie transportiert die Spieler an aufregende Orte, ohne ihre Couch dabei verlassen zu müssen.



Die virtuelle Realität in Online Casinos

Das Online-Glücksspiel hat sich seit seinen Anfängen in den 90er Jahren zu einer der am schnellsten wachsenden Branchen entwickelt. Es wurden Innovationen und Technologien eingeführt, um sicherzustellen, dass Online-Glücksspiele die gleiche Erfahrung wie Glücksspiele auf dem Land bieten. Die erste Firma, die durch das Spielen im Internet echtes Geld verdient hat, war Microgaming. Während dieser Zeit besaßen jedoch nur wenige Personen PCs und nicht jeder hatte Zugriff auf die Internetverbindung. Nach der Markteinführung von Microgaming, begannen mehrere Unternehmen mit der Entwicklung ihrer Spiele für das Internet.



Zu dieser Zeit war die Qualität der Spiele, die Grafiken und die fehlende Erfahrung nicht genügend ausgereift, aber es bestand die Freude Spiele zu gestalten, so dass Leute online spielen konnten. Mit der Verbesserung der Technologie konnten die Entwickler zunehmend großartige Spiele mit der hohen Qualität von Grafiken und Bildern erstellen.