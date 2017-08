Wird GoldStar TV eingestellt?

Schlechte Nachrichten für Schlagerfans. Goldstar TV soll aus dem Angebot von Sky fliegen.



Wie es aussieht, ist die Zukunft von GoldStar TV mehr als unsicher. Wie der Branchendienst "kress" berichtet, deutet vieles darauf hin, dass der Pay-TV-Kanal in den nächsten Wochen aus dem Angebot von Sky Deutschland fliegt. Zwar sagt Sky, dass es noch Gespräche führe, aber wie "kress" weiter mitteilt, sind keine realistischen Hoffnungen gegeben. GoldStar TV wird wohl gehen müssen.