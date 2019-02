Wird Huawei beim 5G-Netzausbau ausgebootet?

Gegen Huawei gibt es in Sachen Mobilfunkausbau immer häufiger Vorbehalte. Dabei geht es vor allem um die Sicherheit der Netze des chinesischen Unternehmens. Berechtigte Bedenken oder Beigeschmack des US-Wirtschaftspokers mit China?



Ende März werden in Deutschland die 5G-Frequenzen versteigert. Nicht selten setzen Provider beim Thema Mobilfunkausbau auf die Technik von Huawei. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, werden allerdings immer häufiger Vorbehalte gegen das chinesische Unternehmen laut.