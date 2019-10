Wird Morricone nie wieder Filmmusik komponieren?

Der legendäre italienische Komponist Ennio Morricone (90) will im Alter kürzer treten und keine Filmmusik mehr komponieren, mit einer Ausnahme.



"Ich habe gerade erst fünf Filme abgelehnt, drei italienische und zwei amerikanische, ich will keine Soundtracks mehr komponieren", sagte der über Filme wie "Spiel mir das Lied vom Tod" berühmt gewordene Oscarpreisträger in einem Interview der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Dienstag).