Wird Spiele-Kracher "Diablo 4" auf der BlizzCon vorgestellt?

Anfang November findet in Anaheim, Kalifornien die BlizzCon statt, die Hausmesse von Blizzard Entertainment. Gerüchten zu Folge sollen bei der Eröffnung gleich drei neue Spiele präsentiert werden.



Wird Kult-Spieleschmiede mit "Diablo 4" auf der Gaming-Convention die lang erwartete Fortsetzung des Multiplayer-Klassikers vortellen? Die Gerüchteküche dazu brodelt schon lange. Schon im vorigen Jahr war ein Trailer des vierten Teils der Action-RPG-Reihe angekündigt, aber es kam nur die Enthüllung des Mobilegames "Diablo Immortal".