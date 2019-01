Wird "The Big Lebowski" fortgesetzt?

Jeff Bridges heizt die Spekulationen über "The Big Lebowski 2" mit einem Kurzvideo an.



Oscar-Preisträger Jeff Bridges (69) gibt mit einem kurzen Video, das er am Donnerstag auf Twitter postete, Rätsel auf. Darin erscheint der Schauspieler in seiner ikonischen Rolle als "The Dude" aus dem Kultfilm "The Big Lebowski" (1998).