Wird "Twilight"-Star Pattinson der neue "Batman"?

Vom Vampir zur Fledermaus? Der britische Schauspieler Robert Pattinson (33) hat Medienberichten zufolge die besten Chancen, der neue "Batman"-Darsteller zu werden.



Er sei der Topkandidat f├╝r die Rolle, berichteten am Donnerstag (Ortszeit) die gew├Âhnlich gut unterrichteten Branchenbl├Ątter "Variety" und "Hollywood Reporter". Der Vertrag solle in K├╝rze unterzeichnet werden.