Wird UKW-Abschaltung in Norwegen rückgängig gemacht?

Als erstes Land hatte Norwegen bei der Digitalisierung im Hörfunk ernst gemacht und mit der UKW-Abschaltung begonnen. Eine Entscheidung, die innerhalb des Landes umstritten ist und nun zum Wahlkampfthema werden könnte.



In Deutschland tobt der Streit um die Zukunft des Radios und die Frage DAB Plus oder UKW weiter, in Österreich wurde der Regelbetrieb von DAB Plus für 2018 angekündigt. Wesentlich weiter ist da schon Norwegen, das als erstes Land das Ende von UKW am 11. Januar eingeleitet hat und künftig voll auf den digitalen Radiostandard setzt. Doch könnte diese Entscheidung nur von kurzer Dauer sein, denn in den anstehenden Parlamentswahlen wird die UKW-Abschaltung zu einem Wahlkampfthema, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.