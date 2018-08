Wird Wohnen Luxus? Das ZDF zeigt eine kritische Bestandsaufnahme

Wohnungsnot und steigende Mieten sind ein soziales Problem, gerade in der Hauptstadt Berlin. Eine Langzeitreportage wirft Schlaglichter auf die Situation von Bewohnern eines 70er-Jahre-Blocks.



In vielen deutschen Großstädten ist Wohnraum knapp. Es fehlen rund zwei Millionen – gemessen am Einkommen der Bürger – bezahlbare Wohnungen, wie die ZDF-"Frontal 21"-Dokumentation "Teurer Wohnen" vorrechnet. Die Hauptstadt Berlin nimmt dabei einen Spitzenplatz ein: Bei einem Fehlbestand von 310 000 Wohnungen seien die Mieten dort in den vergangenen zehn Jahren rasant gestiegen. Um ein eklatantes Beispiel daraus entstehender Not zu schildern, haben die Autoren Michael Haselrieder und Martina Morawietz einige Bewohner eines Blocks aus den späten 70ern, der gerade luxussaniert wird, zwölf Monate lang begleitet. Das ZDF zeigt die Doku am Dienstag (14. August) um 21 Uhr.