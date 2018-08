Wird der Hollywood-Stern von Trump entfernt?

Der Stadtrat von West Hollywood hat einen Antrag auf Beseitigung des Trump-Sterns gestellt. Der ist immer wieder Ziel von Vandalismus.



Um den Stern von US-Präsident Donald Trump auf Hollywoods "Walk of Fame" ist ein neuer Streit entbrannt. Wie der Stadtrat von West Hollywood am Dienstag mitteilte, fordert das Gremium einstimmig die Entfernung des in den Bürgersteig eingelassenen Sterns auf dem Hollywood Boulevard. Trumps Verhalten gegenüber Frauen, Einwanderern und seine Ablehnung von Klimaschutz sei nicht mit den Werten dieser Region zu vereinbaren, hieß es unter anderem zur Begründung des Antrags.