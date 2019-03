Wird der Rundfunkbeitrag an Inflation gekoppelt? Söder ist dafür

Markus Söder ist für eine Koppelung der Rundfunkbeiträge an die Verbraucherpreiserhöhung. Außerdem spricht Bayerns Ministerpräsident auch über zu findende "Synergieeffekte" bei den Info-Kanälen.



Er sei dafür, dass der Rundfunkbeitrag "automatisch in gleicher Höhe wie die Verbraucherpreise steigt und damit die Inflation ausgleicht", sagte der CSU-Chef dem "Spiegel". Diese sogenannte Indexierung gebe den Sendern Planungsfreiheit. Außerdem solle den Rundfunkanstalten ein Budget zugewiesen werden, über das sie wie Behörden oder Unternehmen eigenverantwortlich entscheiden könnten.