Wirrer "DSDS"-Auftritt: Das hat es mit Kandidat Diego auf sich

Bei "DSDS" ereignete sich am Samstag ein etwas eigenwilliger Auftritt: Kandidat Diego überraschte die Jury mit einer ziemlich wirren Performance. Nun ist auch bekannt, wieso.



Wer am Samstagabend bei RTL mal wieder die mehr oder minder begabten Kandidaten für die nächste Runde von "Deutschland sucht den Superstar" bestaunen wollte, wurde an einer Stelle ziemlich überrascht - und zwar von Kandidat Diego. Denn der gehört zwar nicht zu den zum Teil recht skurrilen Spaßvögeln, die es bei jeder Staffel "DSDS" gibt, hinterließ aber dennoch Eindruck bei Jury, als er sich als Sohn des 1996 verstorbenen US-Rappers Tupac Shakur vorstellte und einen ziemlich wirren Auftritt hinlegte.