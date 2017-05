Wirtschaftsministerin sieht gute Chancen beim Internet der Dinge

Die Vernetzung von Industrie und Technik soll die Zukunft der deutschen Wirtschaft sein. Das erklärte Wirtschaftsministerin Zypris auf der Internetkonferenz re:publica und sieht dabei gute Chancen für Start-Ups.



Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht gute Chancen für deutsche Start-ups im Bereich vernetzter Technik, des sogenannten Internets der Dinge. "Die Amerikaner haben das Internet, wir haben die Dinge", sagte Zypries am Montag auf der Internetkonferenz re:publica in Berlin. Bei der Entwicklung von Internetplattformen lägen die USA vorne, deutsche Gründer sollten stattdessen mit der etablierten Industrie zusammenarbeiten. "Wir wollen beim Thema Industrie 4.0, wie wir das nennen, also 'Internet of Things', ganz vorne sein", sagte die Ministerin.