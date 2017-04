Wirtschaftsministerium will Digitalisierung im Radio fördern

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie plant eine Anpassung des Telekommunikationsgesetz (TKG). Demnach dürfen höherwertige Radioempfangsgeräte nur noch gehandelt werden, wenn sie digitale Radiosignale verarbeiten können.



Ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) greift das von den Ländern formulierte Anliegen auf, die Digitalisierung des Hörfunks durch die Interoperabilität von Radioempfangsgeräten zu fördern. Dazu wurde der § 48 TKG um zwei weitere Absätze ergänzt. Dort geht es um höherwertige Radioempfangsgeräte. Sie sollen nur noch gehandelt werden dürfen, wenn sie zum Empfang normgerechter digitaler Signale geeignet sind.