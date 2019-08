Wirtschaftsranking: Deutsche Unternehmen werden abgehängt

Microsoft stößt Apple vom Thron – und nur ein einziger Deutscher Name findet sich im PwC Ranking der 100 wertvollsten Unternehmen weltweit.



Hielten sich zuletzt noch SAP, Volkswagen, Siemens und Allianz Versicherungen in dem Ranking, bleibt diesmal nur noch ersteres Software-Unternehmen übrig. Gründe für diesen Trend sieht die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in der globalen Entwicklung. Europäische Firmen hätten insgesamt 5 Prozent an Wert eingebüßt. Das soll vor allem an geopolitischen Herausforderungen und der Unsicherheit durch den anstehenden Brexit liegen.