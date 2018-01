Wladimir Klitschko geht für Vox unter die "Vertretungslehrer"

Box-Star Wladimir Klitschko möchte seine Erfahrungen aus 27 Jahren Profisport weitergeben. In der Vox-Doku "Der Vertretungslehrer - mit Wladimir Klitschko" geht er deshalb in das Gymnasium Steinhagen.



Wladimir Klitschko geht für Vox unter die Lehrer. Dabei möchte er den Oberstufen-Schülern des Gymnasium Steinhagen nicht etwa Mathe oder Geografie beibringen, sondern über seine Erfahrungen berichten. In der Dokumentation am 9. Januar will er den jungen Menschen zeigen, wie er schaffen konnte, was er erreicht hat.