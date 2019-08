Wlan-Lautsprecher in Deutschland weit verbreitet

Internetfähige Lautsprecher erfreuen sich einer zunehmenden Beliebtheit bei den Verbrauchern. Bereits jetzt besitzt jeder vierte Bundesbürger (25 Prozent) Lautsprechersysteme, die sich per Wlan vernetzen lassen.



Im Vorjahr besaßen 22 Prozent der befragten Hörer ein solches Lautsprechersystem. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. 21 Prozent können sich vorstellen, ein solches System mit Internetanschluss zu nutzen.



Allerdings sind auch für die Hälfte der Bundesbürger internetfähige Lautsprechersysteme nicht interessant, sie können sich nicht vorstellen, ein solches System zu nutzen.