Wo gibt es die Euro-League Kracher heute Abend live?

Nitro überträgt heute die Europa-League-Partie der Eintracht aus Frankfurt live im Free-TV. Wer die Top-Begegnung Gladbach gegen AS Rom sehen will, wird nur auf bezahlten Kanälen fündig.



Die Übertragung der Begegnung des dritten Spieltags der Gruppenphase beginnt um 21 Uhr. Im vorigen Jahr konnte sich Eintracht Frankfurt bis ins Halbfinale der Fußballwettbewerbs kämpfen. Da war erst im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea Schluss.



Der letztjährige Erfolg der Eintracht ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man die anderen beiden deutschen Vereine in der Europa League, VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach bei Nitro fast komplett links liegen lässt.