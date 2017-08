"Wonder Woman" lässt bei Time Warner die Kasse klingeln

Superhelden-Kinofilme füllen dem US-Medienkonzern Time Warner weiter die Kasse. Im zweiten Quartal legte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um zwölf Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (0,9 Mrd Euro).



Das teilte das vor der Übernahme durch den US-Telekom-Riesen AT&T stehende Unternehmen am Mittwoch in New York mit. Dank des Hollywood-Blockbusters "Wonder Woman" legten vor allem die Erlöse des hauseigenen Filmstudios Warner Bros kräftig zu.