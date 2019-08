WordPress-Macher kaufen Tumblr zum Schnäppchenpreis

Yahoo blätterte einst mehr als eine Milliarde Dollar für Tumblr hin. Sechs Jahre später wird die Blog-Plattform für einen Bruchteil davon weiterverkauft. Auch Pornhub soll Interesse gehabt haben, wurde aber im Endeffekt von den WordPress -Machern ausgestochen.



Die Blog-Plattform Tumblr bekommt einen neuen Besitzer. Die Firma Automattic, die hinter der bekannten Blogging-Software WordPress steckt, kauft Tumblr dem amerikanischen Telekommunikations-Riesen Verizon ab. Er wolle Tumblr unverändert fortführen, sagte Automattic-Chef Matt Mullenweg dem "Wall Street Journal" am Montag.



Tumblr war 2013 vom Internet-Konzern Yahoo übernommen worden. Die damalige Yahoo-Chefin Marissa Mayer wollte dringend mehr junge Nutzer zu dem Web-Pionier lotsen und war deswegen bereit, gut eine Milliarde Dollar für Tumblr hinzublättern.