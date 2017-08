World Boxing Super Series bei Sat.1

Die World Boxing Super Series feiert ihr Debüt. Die Rechte an dem Box-Spektakel hat sich 7Sports geschnappt.



7Sports hat sich die Rechte für alle 14 Kämpfe in der World Boxing Super Series gesichert. Damit können sie nicht nur bei Sat.1 übertragen werden, die Berichterstattung erfolgt auch in den Zusatzformaten ran Fighting und auf ran.de.