WorldDAB: Neuer Rekord bei DAB Plus Empfangsgeräten

Im Jahr 2017 wurden laut Angaben des Weltverbandes WorldDAB 11,8 Millionen DAB Plus Empfangsgeräte verkauft und damit wurde ein neuer Rekordwert erreicht. Die Hälfte der Geräte entfiel dabei auf Autoradios.



Derzeit sind damit weit über 65 Millionen DAB Plus Empfänger im Umlauf. Zu den von WorldDAB erfassten Daten gehören Verkaufszahlen, Marktanteile, Reichweiten in der Bevölkerung sowie die Anzahl der national über DAB und DAB Plus ausgestrahlten Programme für insgesamt zehn Märkte in Europa und Asien: Australien, Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Schweiz und Großbritannien.