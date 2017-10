Wyclef Jean unplugged bei UHD1 und Deluxe Music

Wyclef Jean war bei der Deluxe Music Session zu Gast. Herausgekommen ist ein rein akkustischer Konzertmitschnitt, der in UltraHD auch visuell beeindruckt.



Wyclef Jeans "Deluxe Music Session" wird am morgigen 6. Oktober ab 22 Uhr auf Deluxe Music und erstmals in Parallelausstrahlung auf Deluxe Music UHD als TV-Event auf UHD1 by HD+ zu sehen sein. Im legendären SOHO Haus in Berlin performte Jean seine aktuelle Single "What happend to love", den Klassiker "911" und ein Medley aus Hits seiner ehemaligen Band Fugees sowie seiner selbst ganz intim allein mit der Gitarre.