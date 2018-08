"X Factor": Sechs Jahre nach Vox nun auf Sky1

Sky betritt mit der bekannten Musikshow neue Welten. Beim Erfolg helfen sollen unter anderem Thomas Anders, Sido und Frau.



Musikalisch liegen zwischen dem Rapper Sido und Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders Welten. In der Jury der neuen Musik-Entertainmentshow "X Factor" stehen die beiden Seite an Seite, zusammen mit Rocksängerin Jennifer Weist und Popmusiker Lions Head. Durch die Show führen der ungarische Moderator Ben Istenes und Charlotte Würdig, die ebenfalls bereits Erfahrung als Moderatorin hat, etwa von ProSiebens "Germany's Next Showstars" oder der Stylingshow "Look of Love" - im Übrigen ist sie Sidos Frau.



"X Factor" ist für uns ein kleines Abenteuer, sagte Carsten Schmidt, Chef von Sky Deutschland, am Donnerstag in Berlin. Die Castingshow startet bei Sky am 27. August - ganz neues Terrain für den Sender.