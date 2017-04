"Xaviers Wunschkonzert Live": Die Zuschauer entscheiden wieder

Am 21. April können die Zuschauer bei "Xaviers Wunschkonzert Live" entscheiden, welchen Song sie hören möchten und welcher der prominenten Gäste diesen singt.



Cassandra Steen, Jürgen Drews, Max Mutzke und Henning Wehland sind am Freitag, den 21. April, bei "Xaviers Wunschkonzert Live" zu Gast. Sky 1 zeigt um 20.15 Uhr die bereits zweite Ausgabe der Show-Reihe, in der sich die Künstler den Wünschen des Publikums ausgeliefert sehen.