"Xaviers Wunschkonzert Live": Welche Songs wählen die Zuschauer?

Auf Sky singen bei "Xaviers Wunschkonzert Live" wieder die prominenten Gäste von Sänger Xavier Naidoo um die Wette. Aus 25 Liedern können die Zuschauer ihre Favoritensongs wählen. Welche Hits werden in der sechsten Show auf dem Bezahlsender zu sehen und zu hören sein?



In sechsten Episode von "Xaviers Wunschkonzert Live" am 9. November sind Stefanie Hertel, Ivy Quainoo, Mic Donet und Johnny Logan in der Sendung des Schmusesängers Xavier Naidoo zu Gast. Im Vorfeld des Formats, das um 20.15 live auf Sky läuft, dürfen die Zuschauer aussuchen, welche Lieder die Musiker performen sollen. 25 Songs stehen zur Auswahl.