"Xaviers Wunschkonzert": Runde 4 startet auch in Sportsbars

Es kommt eine neues "Wunschkonzert" und wieder hat Gastgeber Xavier Naidoo eine hochkarätig besetzte Truppe zusammen. Wer will kann es sich sogar in den zahlreichen Sportsbars angucken.



Mit dem neuen Show-Konzept ist Xavier Naidoo bei Sky 1 vor einigen Monaten erstmals an den Start gegangen. Am morgigen 8. September um 20.15 Uhr startet "Xaviers Wunschkonzert" in die nunmehr vierte Ausgabe und bietet den Zuschauern wieder außergewöhnliche musikalische Unterhaltung.